

В «Сильной Грузии» не исключают задержания Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе

27.03.2025 10:13





В коалиции «Сильная Грузия» не исключают задержания лидеров этого политического объединения – Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. «Мы к этому готовы», заявил один из членов коалиции Георгий Сиоридзе.



«Если такое решение будет принято, то, скорее всего, это приведет к задержанию Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе. Мы к этому готовы. Мы заявили об этом и сказали, что принимаем этот вызов. Ставки высоки, Рубикон перейден.



Решение этих людей заняться политикой в ​​2019 году означало, что они отказались от многого. Потому что у этих двух людей есть капитал, позволяющий жить в любой стране мира без всяких забот и быть людьми самого высокого класса, но необеспеченная жизнь, которая может существовать для членов «Грузинской мечты» и Иванишвили, для этих людей не означает одно и то же.



Заниматься политикой и находиться в оппозиции при том типе авторитаризма, который у нас есть – это жертва. Не участвовать в этом цирке – это жертва», — говорит Георгий Сиоридзе.



Напомним, что прокуратура Грузии, на основании жалобы поданной временной следственной парламентской комиссией по расследованию преступлений, совершенных в период правления «Единого национального движения», начала расследование по факту неявки лидера коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе на заседание этой комиссии. Оппозиционеру грозит лишение свободы на срок до одного года, по статье 349 Уголовного кодекса «Невыполнение требований временной следственной комиссии Парламента Грузии».



Источник: СОВА

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