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Бочоришвили встретилась с Генеральным секретарем ОБСЕ
27.03.2025 10:13
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
По данным МИД Грузии, на встрече обсуждалась ситуация в оккупированных регионах Грузии.
«Генеральный секретарь интересовался текущей ситуацией и последними событиями на оккупированных территориях. Министр иностранных дел подчеркнула важность Женевского формата международных переговоров и участия ОБСЕ, а также мирного урегулирования конфликта на основе норм международного права.
На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, проблемы безопасности и пути их преодоления. Была подчеркнута необходимость обеспечения соблюдения принципов международного права для достижения устойчивой стабильности и дальнейшего развития региона.
В ходе беседы обсуждалась важная роль организации в урегулировании конфликтов и обеспечении мира в рамках ОБСЕ.
Стороны рассмотрели сотрудничество Грузии и ОБСЕ в различных сферах. Глава МИД отметила активное участие Грузии во всех трех измерениях организации. Она также подтвердила приверженность грузинской стороны принципам организации и подчеркнул ее решительную поддержку ОБСЕ и ее автономных институтов. В частности, было уделено внимание многолетнему и плодотворному сотрудничеству Грузии с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Министр иностранных дел еще раз подтвердила готовность правительства Грузии активно продолжить сотрудничество с организацией по вопросам демократического развития страны и обеспечения прав человека.
В заключение министр пригласила Генерального секретаря ОБСЕ в Грузию. В свою очередь, Феридун Синирлиоглу заявил, что посетит Грузию при первой возможности», — говорится в заявлении МИД Грузии.
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