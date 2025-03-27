

Генералы Гогава и Курашвили предстанут перед следственной комиссией без указания партийной принадлежности - ЕНД

27.03.2025 11:00





«Т.н. парламентская комиссия, созданная режимом Иванишвили, продолжает скрупулезно выполнять задания России-оккупанта. Несмотря на заявленную позицию нелегитимного «Парламента мечты» о том, что ни один военнослужащий не будет вызван в российскую комиссию, сегодняшнее заседание объявило о допросе грузинских военнослужащих», — говорится в заявлении «Единого национального движения».



Согласно заявлению, на сегодняшнем заседании режим Бидзины Иванишвили принял решение допросить начальника Объединенного штаба в 2008 году генерала Зазу Гогава и начальника штаба миротворческих операций в 2008 году генерала Мамуку Курашвили.



«На заседании Политического совета Единого национального движения, состоявшемся 18 февраля 2025 года, генерал Гогава и генерал Курашвили сообщили нам о своем общем решении о том, что они считают себя обязанными перед грузинским государством, семьями и памятью героев, погибших на войне, ответить на любые вопросы, касающиеся войны 2008 года, в любом формате, даже в нелегитимном парламенте.



На этом же заседании генералы покинули все партийные должности, приняв во внимание партийную и общеоппозиционную позицию, что исключает участие политиков в российской комиссии, поскольку главная задача вызова действующих политиков — не установление каких-либо фактических обстоятельств, а постановка политического пропагандистского спектакля и манипулирование ими с помощью угрозы ареста. Таким образом, мы хотели бы разъяснить общественности, что генералы предстанут перед комиссией без какой-либо партийной принадлежности.



Мы верим, что вскоре вместе мы спасем нашу Родину от внутреннего врага, который преследует грузинское государство от имени оккупанта», — говорится в заявлении «Единого национального движения».







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