

Совет Европы: Грузия переживает полноценный конституционный и политический кризис

27.03.2025 13:16





Конгресс местных и региональных властей Совета Европы выражает серьезную обеспокоенность состоянием демократии в Грузии. Об этом говорится в резолюции, подготовленной по итогам визита членов Конгресса в Грузию в начале февраля.



Документ под названием «Ситуация с местной и региональной демократией в Грузии» одобрили 26 марта. Резолюцию поддержал 101 член Конгресса, против высказались 10.



«Демократическая система Грузии находится под экстремальным давлением. Общий климат характеризуется полным отсутствием доверия, а также запугиванием и поляризацией. Страна переживает полноценный конституционный и политический кризис, а также кризис прав человека и демократических стандартов. Демократический откат резко ускорился после парламентских выборов 26 октября 2024 года и неприятия результатов оппозицией и внутренними наблюдателями. С тех пор нынешний парламент де-факто функционирует как однопартийный орган правящей партии «Грузинская мечта». Это несовместимо с сутью плюралистической парламентской демократии и вызывает серьезные вопросы о ее демократической легитимности», — говорится в документе.



Отмечается, что кризис усугубился после решения только что утвержденного правительства приостановить вступление Грузии в ЕС от 28 ноября 2024 года.



Отдельное беспокойство делегатов вызвало рассмотрение Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который должен заменить менее жесткую действующую версию. По мнению Конгресса, обе инициативы направлены на запугивание независимых СМИ и неправительственных организаций.



Делегаты также обратили внимание на ужесточение законодательства о манифестациях, что, как подчеркивается в документе, ограничивает свободу собраний.



Кроме того, в резолюции говорится о «политизации государственного управления», злоупотреблении административным ресурсом и давлении на избирателей в ходе выборных кампаний. Конгресс осудил частые изменения избирательного законодательства без широкого обсуждения, что, по мнению делегатов, подрывает стабильность выборной системы и независимость избирательных органов.



В связи с этим представители Совета Европы призвали грузинские власти принять срочные меры для восстановления политического диалога, пересмотреть законодательные ограничения, обеспечить справедливую избирательную среду и гарантировать участие оппозиции в предстоящих местных выборах, намеченных на октябрь 2025 года. Конгресс также подтвердил свою готовность продолжать мониторинг ситуации в Грузии и поддерживать реализацию Плана действий Совета Европы для страны на 2024–2027 годы.



Конгресс местных и региональных властей Совета Европы – консультативный орган Совета Европы, который представляет интересы местных и региональных властей 46 стран-участниц. В его задачи входит мониторинг состояния местной и региональной демократии в Европе, оценка соблюдения Европейской хартии местного самоуправления, разработка рекомендаций и резолюций для улучшения управления на

Конгресс не принимает обязательных решений, но его выводы и рекомендации оказывают значительное влияние на политику государств в сфере местного самоуправления, особенно в контексте демократии, прав человека и верховенства закона.



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