

В Совете Европе заявили о нарушении права на свободу собраний в Грузии

27.03.2025 13:41





Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти опубликовал меморандум с выражением обеспокоенности ситуацией в Грузии.



Речь идет о правах на свободу собраний и выражения мнений, давлении на гражданское общество и стигматизации темы ЛГБТ.



Несмотря на сообщения о жестоком обращении с демонстрантами и журналистами, ни один сотрудник правоохранительных органов в Грузии не был привлечен к ответственности за жестокое обращение с демонстрантами. При этом ношение масок сотрудниками полиции затрудняет их идентификацию, отмечает комиссар СЕ.



О’Флаэрти выражает обеспокоенность поправками в Закон «О свободе собраний», которые налагают чрезмерные ограничения на демонстрантов, расширяют полномочия правоохранительных органов и ужесточают наказания за административные правонарушения, связанные с протестами:

«Комиссар отмечает, что многие изменения несовместимы с принципами законности, необходимости и соразмерности, и рекомендует внести поправки в законы с целью приведения их в соответствие с международными стандартами в области прав человека».



Комиссар СЕ обеспокоен сообщениями о вмешательстве в работу журналистов, особо отметив дело Мзии Амаглобели и назвав решение о ее предварительном заключении необоснованным.



О’Флаэрти выражает обеспокоенность сужением пространства для гражданского общества, «в том числе из-за подстрекательской риторики, направленной против НПО и правозащитников».



Представитель СЕ призывает власти Грузии «положить конец любой стигматизации представителей ЛГБТ и обеспечить эффективное расследование всех случаев преследования и насилия».





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