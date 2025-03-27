

Каладзе: Мы не вмешиваемся в чью-либо личную жизнь, но пропаганда категорически неприемлема

27.03.2025 14:27





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, правительство не вмешивается в частную жизнь граждан, их права защищены Конституцией, однако пропаганда ЛГБТ неприемлема.



Об этом Каха Каладзе сообщил журналистам, отвечая на вопрос о меморандуме, опубликованном Комиссаром Совета Европы по правам человека.



«Мы, конечно, защищаем права человека, которые защищены Конституцией и законодательством. Мы не вмешиваемся ни в чью личную жизнь, кто что хочет, с кем, как хочет, это его право, но пропаганда всего этого для нас категорически неприемлема. Именно поэтому с нашей стороны был принят вышеупомянутый закон. Он не против кого-либо. Еще раз повторяю: мы уважаем всех, мы не различаем людей по вероисповеданию, мы не разделяем, это их личная жизнь, кто хочет, тот и живет, как хочет, но пропаганда всего этого для нас категорически неприемлема. Если вы видите, позиция новоизбранного президента США также напрямую совпадает с позицией и политикой «Грузинской мечты» по данному конкретному вопросу. Соответственно, мы продолжим свою позицию по этому вопросу», — заявил Каха Каладзе.





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