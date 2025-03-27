

Махашвили: Следственная комиссия пытается пролить свет на вопросы, которые существуют в обществе

27.03.2025 14:28





Махашвили: Следственная комиссия пытается пролить свет на вопросы, которые существуют в обществе, неявка на заседание является нарушением закона и неуважением к обществу

13:47, 27.03.2025



По словам председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Левана Махашвили, неявка Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе на заседание временной следственной комиссии парламента является нарушением закона и неуважением к обществу.



Махашвили отметил, что комиссия пытается пролить свет на вопросы, которые поднимаются общественностью на протяжении многих лет.



«Мы неоднократно говорили, что деятельность следственной комиссии не является делом принципа, комиссия пытается пролить свет на вопросы, которые столько лет волнуют общество. Для этого нужны очень четкие ответы. Когда вы не являетесь в комиссию, это нарушение закона, в том числе неуважение к избирателям, когда они не отвечают на вопросы, которые есть у общества к ним», — отметил Леван Махашвили.



Дело Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе было передано в прокуратуру в связи с их неявкой на заседание «Временной следственной комиссии по расследованию деятельности режима и его политических деятелей в 2003-2012 годах» парламента Грузии.





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