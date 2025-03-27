

Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе вызван в суд по делу о неявке в следственную комиссию

27.03.2025 14:29





Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе будет допрошен в присутствии мирового судьи Тбилисского городского суда. Лидер оппозиции вызван в суд 27 марта, в 17:30.



Прокуратура Грузии, на основании жалобы поданной временной следственной парламентской комиссией по расследованию преступлений, совершенных в период правления «Единого национального движения», начала расследование по факту неявки лидера коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе на заседание этой комиссии. Оппозиционеру грозит лишение свободы на срок до одного года, по статье 349 Уголовного кодекса «Невыполнение требований временной следственной комиссии Парламента Грузии».



25 марта на заседание следственной парламентской комиссией по расследованию преступлений, совершенных в период правления «Единого национального движения», был вызван Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе для обсуждения дела о компании «Магнат».



Сам Хазарадзе назвал следственную комиссию «цирком» и отказался явиться в парламент. Бадри Джапаридзе также отказался присутствовать на заседании комиссии.





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