

Исследование говорит о беспрецедентных репрессиях против СМИ в 2024 году

27.03.2025 14:54





26 марта было опубликовано новое исследование «Медиасреда 2024: борьба за доверие и свободу в Грузии», проведенное независимыми исследователями в рамках проекта «Медиаголос» Образовательного и исследовательского центра медиа и коммуникации. В исследовании оценивается медиасреда в Грузии в 2024 году в контексте «года супер выборов» и, среди прочего, анализируется влияние Закона об иностранных агентах на работу СМИ.



Согласно исследованию, основными политическими темами повестки дня грузинских СМИ в 2024 году стали следующие: инструментализация законов российского образца, требование/объявление адресных санкций, демонстрации протеста, выборы и процесс европейской интеграции. В документе говорится, что в предвыборный период СМИ не задавали необходимых вопросов и не расследовали/не могли расследовать критические темы. «Повторное инициирование и принятие закона было использовано правящей командой для того, чтобы гарантировать невозможность направления медиаресурсов на качественное и всестороннее освещение выборов, а также для искусственного исключения предвыборной тематики из предвыборной повестки СМИ», — говорится в исследовании.



Одним из «побочных эффектов» «российского закона» стало то, что СМИ перешли в режим обороны и выживания, что «повлекло за собой истощение их физических, психологических и правовых ресурсов».



Согласно исследованию, после принятия закона об «агентах» усилилась самоцензура и атмосфера страха, из-за этого доступ к источникам стал более затруднённым, а сами источники чаще предпочитали сохранять анонимность, что снижало доверие к контенту. Доступ к публичной информации стал еще более затруднен, и представители проправительственных СМИ впервые заговорили об этой проблеме. «После повторного инициирования «российского закона об агентах» в 2024 году проправительственные агрессивные группы усилили практику запугивания и стигматизации журналистов, стремясь подавить критические голоса в СМИ», — говорится в исследовании.



Режим работы критических СМИ и распорядок дня журналистов изменились в предвыборный период, поскольку они стали меньше концентрироваться на подготовке разнообразных журналистских материалов, говорится в исследовании. Возросла и агрессия в отношении журналистов со стороны правящей команды и ее сторонников, особенно это было заметно в регионах. Исследование оценивает предвыборную среду для региональных СМИ как «токсичную».



Согласно исследованию, агрессия также возросла в среде цифровых медиа. По словам журналистов, травля в социальных сетях также носит организованный характер. В частности, в социальных сетях активизировались тролли и боты, которые ведут агрессивную кампанию против СМИ. Среди них были и так называемые тролли административных ресурсов.



В исследовании отмечается, что потеря спонсоров со стороны СМИ вынудила местные СМИ перейти в режим обороны и выживания. Согласно исследованию, физическая, цифровая и психологическая безопасность журналистов стала самой острой проблемой в 2024 году. В исследовании отмечается, что после принятия закона объектами насилия стали не только журналисты, но и члены их семей.



Документ возлагает ответственность на правящую партию за поощрение насилия в отношении журналистов и утверждает, что «жестокие избиения работников СМИ транслировались в прямом эфире и укореняли нормализацию преступления». «Нормализации насилия в отношении журналистов способствовала безнаказанность преступлений, совершенных против них, и тот факт, что дела возбуждаются по статьям о хулиганстве, а не о попытке воспрепятствования журналистской деятельности», — говорится в исследовании.



Журналисты утверждают, что «подобной репрессивной среды в СМИ не существовало ни при одной власти».





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