

Конгресс Совета Европы выражает обеспокоенность местными выборами в Грузии

27.03.2025 14:54





После дебатов по Грузии Конгресс местных и региональных властей Совета Европы 26 марта принял резолюцию под названием «Состояние местной и региональной демократии в Грузии». Резолюцию поддержали 101 член Конгресса, 10 проголосовали против, 3 воздержались. В резолюции обсуждается откат демократии и проблемы, влияющие на верховенство закона, права человека и доверие общественности к демократическим институтам, местную демократию, а также ряд поправок к Избирательному кодексу, которые еще больше укрепляют доминирующее правление «Грузинской мечты». В документе говорится, что данные события «не способствуют проведению местных выборов 2025 года в атмосфере доверия».



В резолюции выражается обеспокоенность откатом демократии в Грузии и его растущим влиянием на состояние местной демократии в стране. В документе обращается внимание на маргинализацию оппозиции и отсутствие диалога между политическими силами, что, согласно документу, привело к чрезмерной концентрации власти в руках правящей партии и вынудило оппозицию бойкотировать все органы принятия решений.



Конгресс также обращает внимание на растущее запугивание гражданского общества и инакомыслия, особенно после принятия Закона об иностранных агентах и ​​ожидаемого принятия Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), и подчеркивает, что «свобода выражения мнений, будь то критика властей или нет, должна соблюдаться, поддерживаться и поощряться в демократическом обществе».



В резолюции выражается обеспокоенность жестокими репрессиями властей в отношении мирных демонстрантов и оппонентов, что, как утверждается, нарушает свободу слова и собраний.



Конгресс также выразил обеспокоенность поправками в Избирательный кодекс Грузии, касающимися местных выборов, отметив, что эти поправки усилили доминирующую роль правящей партии в Центральной избирательной комиссии, еще больше подрывая ее независимость.



«Многие недостатки и вызовы, влияющие на демократию, верховенство закона и уважение прав человека, подорвали доверие общественности к демократическим институтам и подорвали местную демократию, что не способствует проведению местных выборов 2025 года в атмосфере доверия», — говорится в резолюции.



Конгресс поручил Комитету по мониторингу Совета Европы продолжить работу по расширению гарантий свободных и справедливых местных выборов и отложить мониторинговый визит в Грузию по Европейской хартии местного самоуправления до окончания предстоящих местных выборов.



Он также выразил готовность, в случае необходимости, провести ознакомительный или высокопоставленный визит для оценки прогресса Грузии в выполнении рекомендаций и предложил постоянному докладчику по правам человека принять участие в таком визите для оценки ситуации с правами человека в стране на местном уровне.



Конгресс призывает свое Бюро и Комитет по мониторингу продолжить обсуждение вопроса местной демократии в Грузии на будущих сессиях до тех пор, пока рекомендации не будут полностью выполнены. Конгресс также призывает Национальную ассоциацию местного самоуправления Грузии стать представительным органом всех, а не только правящей партии.



Конгресс выражает готовность продолжить политический диалог с делегацией Грузии с целью сотрудничества в реализации рекомендаций.





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