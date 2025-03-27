

Зеленский о Путине: «Он скоро умрет, это факт, и все закончится»

27.03.2025 14:58





Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News ответил на вопрос, чего, по его мнению, боится российский президент Владимир Путин.



По словам украинского лидера, больше всего Путин боится дестабилизации общества. «Никто не сможет на это повлиять. Он сам на это повлияет. Его экономика повлияет, санкционная политика будет влиять. То, что он не контролирует и не защищает все свои территории – все это будет совокупностью различных сил, если наши партнеры будут настолько же сильными, какими они являются сегодня. Если они захотят продемонстрировать не сверхсилы, а просто захотят продемонстрировать свои реальные силы. И если они будут давить на Путина, у него возникнет дестабилизация общества, он будет бояться этого. То есть Путин боится этого», – сказал он.



«Это также от стабильности общества зависит, но и зависит от его возраста. Он умрет скоро, это факт, и все закончится. То есть всё может закончиться до того, как кончится его абсолютно безопасная и неудачная исторически жизнь. Вот чего он боится», – добавил президент Украины.



Путину 72 года. Он правит Россией уже 25 лет. Впервые Путин был избран президентом России на выборах 26 марта 2000 года.





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