|
|
|
Прокуратура Грузии отказалась снять арест со счетов фонда Нануки Жоржолиани
27.03.2025 15:48
Прокуратура отказала телеведущей Нануке Жоржолиани в доступе к средствам ее фонда, арестованного в рамках расследования уголовного дела о саботаже против грузинской государственности при помощи иностранных организаций.
«Мы получили отказ на снятие ареста», — написала Жоржолиани сообщила на своей странице в Facebook.
Телеведущая обратилась с соответствующей просьбой к прокурору Георгию Габиташвили 20 марта. Жоржолиани пообещала, что «деньги будут потрачены только на детей с тяжелыми диагнозами и социально незащищенные семьи».
Она указала, что в настоящее время помощи фонда ожидают 11 бенефициаров, в том числе четверо детей, и от этого зависит «спасения их жизней».
Вместе с «Фондом Нануки» 17 марта также были арестованы счета «Тбилисского дома по правам человека», «Просперити», «Фонда за единство 24/7» и движения «Сирцхвилиа».
В прокуратуре утверждают, что основную часть собранных финансов эти организации тратили «на организацию группового насилия, на обвиняемых, участвовавших в нем, и на финансовое обеспечение членов их семей», что, в свою очередь, «поощряло людей к участию в незаконных действиях». Также, по данным следствия, на деньги фондов происходила закупка пиротехники и защитных масок для митингующих.
Помимо отплаты штрафов протестующих, некоторые их этих организаций также оказывали помощь малоимущим и тяжелобольным детям. Так, например, Жоржолиани собирала деньги для них посредством телемарафонов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна