

Прокуратура Грузии отказалась снять арест со счетов фонда Нануки Жоржолиани

27.03.2025 15:48





Прокуратура отказала телеведущей Нануке Жоржолиани в доступе к средствам ее фонда, арестованного в рамках расследования уголовного дела о саботаже против грузинской государственности при помощи иностранных организаций.



«Мы получили отказ на снятие ареста», — написала Жоржолиани сообщила на своей странице в Facebook.



Телеведущая обратилась с соответствующей просьбой к прокурору Георгию Габиташвили 20 марта. Жоржолиани пообещала, что «деньги будут потрачены только на детей с тяжелыми диагнозами и социально незащищенные семьи».



Она указала, что в настоящее время помощи фонда ожидают 11 бенефициаров, в том числе четверо детей, и от этого зависит «спасения их жизней».



Вместе с «Фондом Нануки» 17 марта также были арестованы счета «Тбилисского дома по правам человека», «Просперити», «Фонда за единство 24/7» и движения «Сирцхвилиа».



В прокуратуре утверждают, что основную часть собранных финансов эти организации тратили «на организацию группового насилия, на обвиняемых, участвовавших в нем, и на финансовое обеспечение членов их семей», что, в свою очередь, «поощряло людей к участию в незаконных действиях». Также, по данным следствия, на деньги фондов происходила закупка пиротехники и защитных масок для митингующих.



Помимо отплаты штрафов протестующих, некоторые их этих организаций также оказывали помощь малоимущим и тяжелобольным детям. Так, например, Жоржолиани собирала деньги для них посредством телемарафонов.





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