

Глава МИД Австрии призвала власти Грузии срочно изменить курс и преодолеть поляризацию

27.03.2025 15:51





Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер призвала правительство «Грузинской мечты» к срочной смене курса на пути к членству в Европейском Союзе. Заявление было сделано по итогам встречи с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.



«К сожалению, Грузия сделала шаги назад, а не вперед на пути к ЕС. Это крайне прискорбно, особенно учитывая, что подавляющее большинство людей в Грузии поддерживает проевропейский курс и выходит на улицы с флагами ЕС. Смена курса срочно необходима!», — отметила Майнль-Райзингер, цитируемая пресс-службой австрийского МИД.



Министр подчеркнула, что насилие против мирных демонстрантов и членов оппозиции недопустимо, призвав власти Грузии расследовать эти инциденты и привлечь виновных к ответственности. Она также подчеркнула необходимость уважения права на свободу собраний и выражения мнений.



Майнль-Райзингер напомнила, что в ответ на насилие ЕС приостановил прямую поддержку грузинских властей на сумму более 120 миллионов евро, а также помощь через Европейский фонд мира на 2024 год. Однако, по словам министра, «ЕС продолжит поддерживать гражданское общество Грузии».



Министр подчеркнула, что в текущей ситуации «решающее значение» имеет диалог с политической оппозицией и гражданским обществом. «Мы призываем политиков к преодолению разногласий и поляризации», — заявила она.



Кроме того, Майнль-Райзингер и Бочоришвили обсудили вопросы внешней политики, в частности российскую военную агрессию против Украины.



Глава МИД Австрии отметила, что Европе необходимо «усилить свою устойчивость» в условиях продолжающихся попыток России дестабилизировать её институты и общества, а также распространять дезинформацию. «Если международный порядок основывается не на правилах, а на праве сильного, это особенно опасно для таких стран, как Австрия и Грузия», — заключила министр.



Источник: Новости - Грузия

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