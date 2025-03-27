

Анна Долидзе: «Временная следственная комиссия не имеет никакого отношения к правосудию

27.03.2025 17:19





«Временная следственная комиссия парламента не имеет никакого отношения к правосудию, закону или восстановлению прав потерпевшего. Комиссия является инструментом политического возмездия, задача которого — подготовить угодную России и российскому правительству версию событий, в том числе и об августовской войне», — заявила на брифинге один из лидеров «Сильной Грузии» Анна Долидзе.



По ее словам, все дела, которые были переданы в комиссию до сих пор и будут переданы в будущем, напрямую связаны с кланом судей.



«Мы солидарны со всеми, кто пострадал при прежних и нынешних правительствах, и мы считаем, что все люди в Грузии должны обрести справедливость, и мы искренне хотим, чтобы эти люди вернули себе свое имущество, восстановили свои права и сделали это посредством справедливого суда. Вот почему мы занимаемся политикой. Все дела, которые были переданы в комиссию до сих пор и которые будут переданы в будущем, напрямую связаны с «кланом» судей, которые продолжают нарушать права человека в условиях «Грузинской мечты» и которые взяли в плен 53 политических заключенных. Те, кто вынес незаконные приговоры по делам Хардзиани и Леонидзе, в условиях «Грузинской мечты» не только были наказаны, но и повышены в должности. Они входят в список привилегированных судей и продолжают отправлять политическое правосудие и сегодня. Начну с дела Леонидзе, поскольку расследование в отношении Хазарадзе-Джапаридзе в прокуратуре связано с делом Леонидзе. В деле Леонидзе совершенно очевидно, что судья Лаша Кочиашвили, который в 2000-х годах, при предыдущем правительстве, рассматривал дело Леонидзе не в его пользу, привел его к банкротству. Опять же, этот судья, когда Леонидзе был известным политзаключенным, во времена «Грузинской мечты» в 2012 году, не только не вернул имущество Леонидзе, но и обанкротил его компанию «Магнат», а в 2021 году был повышен до пожизненного судьи Верховного суда. Второй судья, Ломтатидзе, который отправил Леонидзе в тюрьму и незаконно приговорил его к лишению свободы, получил повышение — он переназначен пожизненно судьей Апелляционного суда в 2021 году», — заявила Анна Долидзе.







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