

ЕСПЧ приступил к рассмотрению коллективного иска грузинских НПО и СМИ

27.03.2025 17:22





Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению коллективного иска грузинских неправительственных организаций и СМИ, касающегося спорного закона об иноагентах.



В Ассоциации молодых юристов Грузии заявили:



«17 октября 2024 года 16 СМИ, 120 неправительственных организаций и 4 физических лица подали жалобу в Европейский суд по правам человека против «российского закона», вызвавшего тяжкие последствия.



В иске говорится, что «российское законодательство» нарушает свободу объединений, свободу выражения мнения, право на уважение частной и семейной жизни, запрет дискриминации, право на эффективное средство правовой защиты и сферу применения ограничений прав, защищаемых Европейской конвенцией о правах человека».



По данным Ассоциации молодых юристов, Страсбургский суд может присвоить делу статус имеющего «значительные последствия». Такой статус предоставляется делам, касающимся исключительно важных вопросов защиты прав человека.



В заявлении также говорится, что после подачи жалобы в ЕСПЧ в Грузии продолжилось и усилилось преследование гражданского общества. Перевод американского закона FARA также является частью текущей политики «Грузинской мечты». Действующий в США закон не препятствует деятельности независимых НПО и свободных СМИ, однако правящая партия хочет этим актом замаскировать «российский закон».



«Российский закон» не только ограничивает гражданское общество и средства массовой информации, но и изолирует граждан друг от друга и подавляет критические голоса. Юридическая борьба с «российскими законами» и цензурой завершится победой грузинского народа».





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