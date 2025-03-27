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Президент Евросовета: ЕС не намерен отменять санкции против России


27.03.2025   17:27


Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не собирается снимать санкции с России. Об этом он написал в социальной сети перед началом встречи государств-членов т.н коалиции желающих, проходящей в Париже.

По его словам, давление на Россию — лучший способ поддержать Украину.

«Лучший способ поддержать Украину — оставаться последовательными в нашей цели — достичь справедливого и устойчивого мира. Это означает продолжение давления на Россию с помощью санкций», — написал президент Европейского совета.

Кошта также отметил, что донесёт это послание до членов «коалиции желающих».

Как известно, «коалиция желающих», возглавляемая Францией и Великобританией, уже несколько недель работает над планом обеспечения будущего прекращения огня в Украине.

Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США, Украины и России, на которой, по информации Белого дома, была достигнута договорённость о перемирии в Чёрном море. Однако позже Россия заявила, что перемирие вступит в силу только после выполнения ряда требований Москвы, среди которых — снятие санкций с некоторых российских банков, что невозможно без согласия Евросоюза.


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