

Президент Евросовета: ЕС не намерен отменять санкции против России

27.03.2025 17:27





Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не собирается снимать санкции с России. Об этом он написал в социальной сети перед началом встречи государств-членов т.н коалиции желающих, проходящей в Париже.



По его словам, давление на Россию — лучший способ поддержать Украину.



«Лучший способ поддержать Украину — оставаться последовательными в нашей цели — достичь справедливого и устойчивого мира. Это означает продолжение давления на Россию с помощью санкций», — написал президент Европейского совета.



Кошта также отметил, что донесёт это послание до членов «коалиции желающих».



Как известно, «коалиция желающих», возглавляемая Францией и Великобританией, уже несколько недель работает над планом обеспечения будущего прекращения огня в Украине.



Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США, Украины и России, на которой, по информации Белого дома, была достигнута договорённость о перемирии в Чёрном море. Однако позже Россия заявила, что перемирие вступит в силу только после выполнения ряда требований Москвы, среди которых — снятие санкций с некоторых российских банков, что невозможно без согласия Евросоюза.





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