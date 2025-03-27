

У Грузии новые послы в Турции, Швейцарской Конфедерации и Республике Куба

27.03.2025 17:28





В Турции, Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн, а также в Республике Куба назначены новые чрезвычайные и полномочные послы Грузии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Турецкой Республике назначен Арчил Каландия. С 2005 года он работает в Министерстве иностранных дел на различных должностях. С 2018 по 2023 год Арчил Каландия занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Китайской Народной Республике. Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника.



Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн назначен Шота Гецадзе. Он обладает большим опытом работы в судебной системе на различных должностях. Также он является экспертом по вопросам беженцев и убежища при Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международном центре по развитию миграционной политики (ICMPD), а также экспертом Совета Европы в области избирательного права. С 2015 года по настоящее время является членом Международной ассоциации судей по делам беженцев.



Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Куба назначен Григол Барамидзе. Ранее он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Армения. Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.





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