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Каладзе - Акт «MEGOBARI» не имеет ничего общего с интересами грузинского народа
27.03.2025 19:17
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что законодательная инициатива акт «MEGOBARI» — это недружественный законопроект, отражающий намерения «Дип стэйт».
Как заявил Каладзе сегодня в беседе с журналистами, акт «MEGOBARI» не имеет никакого отношения к интересам грузинского народа.
«Ещё раз повторю — акт «MEGOBARI» абсолютно не имеет ничего общего с интересами грузинского народа. Большинство населения нашей страны поддерживает «Грузинскую мечту — Демократическую Грузию». Радикальная часть оппозиции, к счастью для большинства грузинского народа, находится в меньшинстве. Агентура и предатели не могут быть большинством. Вы всегда будете там, где находитесь сейчас, и даже ниже. Но мне, как мэру столицы и как человеку, живущему в этой стране, конечно, неприятно, что даже один рядовой гражданин моей страны находится в таком положении, в каком сейчас находятся радикальные группировки. Что касается этого конкретного недружественного законопроекта — это замыслы «Дип стэйт». Им не понравилось решение грузинского народа на парламентских выборах 2024 года, и они борются с нашей страной всеми методами — грязными, лживыми и несправедливыми», — заявил Каха Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, Грузия и грузинский народ всегда будут побеждать, потому что правда — на стороне Грузии.
«Мы поддерживаем президента Трампа и его команду и надеемся, что он сможет победить «Дип стэйт». Если не сможет — мы, конечно же, продолжим защищать Грузию, и никому не будет дана возможность — так же, как и до сих пор не давалась — использовать интересы Грузии в угоду своим интересам», — отметил мэр.
Он также заявил, что благодаря прагматичной политике партии «Грузинская мечта» страна обрела долгосрочный мир, в противном случае, по его словам, Грузия оказалась бы в положении, более тяжёлом, чем Украина.
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