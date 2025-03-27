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Ника Мелия - Мы просим граждан сопротивляться режиму на каждом шагу
27.03.2025 19:19
«Мы просим граждан сопротивляться режиму на каждом шагу и не допускаем исключений в сотрудничестве, как это сегодня сделали генералы», — написал в социальной сети один из лидеров партии «Ахали» Ника Мелия.
По словам Мелия, сотрудничество с парламентской следственной комиссией — это помощь режиму и игра по его правилам.
«В нелегитимном парламенте, в комиссии, созданной для выработки нужной оккупационной стране позиции, ни одно сказанное слово не имеет значения. Здесь всё определяет контекст — если участвуешь, значит, помогаешь. Такова реальность, без всяких «но». Если мы не можем договориться хотя бы о том, участвовать или не участвовать в этом фарсе, то о чём вообще можно договориться? Мы призываем граждан не сотрудничать с режимом и сопротивляться на каждом шагу, но при этом не допускаем исключений по сотрудничеству, как это сделали сегодня генералы — а завтра кто-то другой может сделать то же самое в другом контексте. Мы помогаем режиму, играем в их игру по их же правилам», — написал Ника Мелия.
Напомним, что временная следственная комиссия, изучающая деятельность политических должностных лиц режима 2003–2012 годов, в данный момент заслушивает генерала Зазу Гогава, который во время августовской войны 2008 года был начальником Объединённого штаба вооружённых сил Грузии. Также на комиссию вызван генерал Мамука Курашвили.
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