

Хазарадзе - Признаю, оппозиция совершила ошибку - выборы были сфальсифицированы еще до начала подсчета голосов

27.03.2025 19:21





«Лично признаю, что оппозиция совершила ошибку. Эти электронные выборы ввели нас в заблуждение, потому что выборы были сфальсифицированы еще до начала подсчета голосов», — заявил лидер «Лело» Мамука Хазарадзе на встрече с представителями СМИ.



По словам Хазарадзе, новые выборы должны проводиться при новой администрации и новых правилах, чтобы максимально исключить фальсификацию.



«Если будут назначены новые выборы, мы говорим о парламентских выборах, я уверен, что грузинский народ победит и поведет страну по тому пути, который Бидзина Иванишвили со своим российским правительством и менталитетом отнял у нашей страны и граждан», — заявил Хазарадзе.



Кроме того, Хазарадзе отметил, что «оппозиционные партии находятся не в лучшей форме, иногда заряд усиливается, иногда нет, что обычное дело, но в хорошей форме находится грузинский народ, который, несмотря на массовые фальсификации, отнял у власти все крупные города».



В то же время Мамука Хазарадзе говорил о необходимости создания национального фронта сопротивления.



«Это больше, чем четыре преодолевшие барьер и победившие коалиции. Мы должны создать фронт национального сопротивления, где объединятся политические партии, желающие сменить режим в этой стране», — сказал Мамука Хазарадзе.





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