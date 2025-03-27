

Временная комиссия обратилась в прокуратуру из-за неявки экс-главы Минобороны Окруашвили

27.03.2025 19:30





Временная следственная комиссия парламента, расследующая деятельность правительства «Национального движения», обратилась в прокуратуру в связи с неявкой бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили на очередное заседание.



Предложение председателя комиссии Теи Цулукиани поддержано всеми членами комиссии.



«Налицо невыполнение требования комиссии, поэтому я предлагаю вам проголосовать по передаче этого дела в прокуратуру Грузии. Если все будут ЗА, то дело будет отправлено <этим> вечером», — заявила депутат «Грузинской мечты».







Напомним, ранее в прокуратуру комиссия также обратилась и по поводу неявки лидеров партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Отметим, в состав временной следственной комиссии по оценке правления «Нацдвижения» в 2003-2012 годах вошли 10 депутатов.



От фракции «Грузинская мечта» — Тея Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури и Паата Салия.



От парламентской оппозиции — партии, лояльные к «Мечте», — в комиссию вошли члены «Силы народа» Созар Субари и Гурам Мачарашвили, а также Илия Инджия от «Европейских социалистов» — партия, созданная в парламенте недавно.



Вакантными в комиссии остаются два места — они предназначены для членов партии «Гахария за Грузию», которая не отказалась от депутатских мандатов в отличие от коалиций «Единство», «За перемены» и «Сильная Грузия».



Напомним, парламент Грузии, который не признают оппозиция, гражданское общество и часть грузинского общества, создал временную следственную комиссию по действиям властей в 2003-12 годы с целью оценки правления команды Михаила Саакашвили — партии «Единое национальное движение» (ЕНД). За ее создание проголосовало 83 депутата. Срок работы комиссии — 3 месяца, но, по информации «Грузинской мечты», комиссия проработает в общей сложности полгода.



Согласно проекту постановления парламента, временная следственная комиссия, изучающая деятельность правления и политических деятелей команды «Нацдвижения» в 2003-2012 годах, в рамках своей компетенции должна обеспечить:



точное и прозрачное расследование;

оценить деятельность команды Саакашвили (2003-2012 годы).





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