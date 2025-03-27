

Хазарадзе объяснил, как будет действовать коалиция в случае его ареста

27.03.2025 19:40





Мамука Хазарадзе объясняет, как «Сильная Грузия» продолжит свою работу в случае если будет арестован он и Бадри Джапаридзе. Он перечислил политиков, которые возглавят работу коалиции. Среди них он назвал генерального секретаря коалиции Ираклия Купрадзе и партнеров по коалиции Алеко Элисашвили и Анну Долидзе.



«Мы готовы к этому [аресту]. Мы были готовы к этому, и тогда когда нас обвинили в отмывании денег. Я помню свой разговор с Аной Нацвлишвили, когда она вступала в партию. Она сказала, она сердцем чувствует, что меня могут арестовать, и каким будет тогда наш план. Уже тогда мы сформировали свое решение о том, как мы будем действовать.



У нас в партии выдающиеся лидеры: Ираклий Купрадзе, Саба Буадзе, Леван Самушия, Ана Нацвлишвили, ведущий партнер нашей коалиции Алеко Элисашвили, а также ведущие партнеры Ана Долидзе, Лана Галдава и Пикрия Чихрадзе. Я не хочу никого пропустить – Датунашвили Тазо, нашего необыкновенного человека Вато Сургуладзе, нашего молодежного лидера Ото Парулава и т. д. Я не хочу никого пропустить. Мамука Кацитадзе, Ника Черкезишвили, Георгий Сиоридзе и др.



Каков план? План состоит в том, чтобы продолжить борьбу. Я уверен, что партия будет еще больше расти. Ираклий Купрадзе — выдающийся лидер, Ана Долидзе и Алеко Элисашвили, эти три человека станут движущей силой, которая продолжит строить партию под этим руководством — я перечислил многих и не перечислил многих — и я уверен, что она будет очень успешной. Ираклий — генеральный секретарь «Сильной Грузии», он выполняет свою работу исключительно хорошо, он перспективный, образованный, он борец, он умеет вести переговоры, он умеет жертвовать собой, так что все будет хорошо», — говорит Мамука Хазарадзе.



Вопрос об аресте Хазарадзе и Джапаридзе встал на повестку дня после того, как они отказались участвовать в следственной комиссии, созданной «Грузинской мечтой» для изучения правления ЕНД. Их вызвали 24 марта для ответа на вопросы комиссии. «Мечта» сделала участие в заседании комиссии обязательным. Невыполнение требования карается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.



25 марта Мамука Хазарадзе заявил, что он не намерен «участвовать в этом цирке». На следующий день, 26 марта, его вызвали в прокуратуру на допрос в качестве свидетеля. Сегодня, 27 марта, Хазарадзе сообщил, что его вызвали в суд.



На следующий день после вызова в комиссию в «Сильной Грузии» состоялся специальный брифинг. На нем Купрадзе, Элисашвили и Долидзе подвергли критике деятельность комиссии, заявив, что «вызов принят».



«От имени коалиции «Сильная Грузия» обращаемся к Бидзине Иванишвили: вызов принят. Коалиция полностью приняла этот вызов, и лидеры коалиции Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе смело заявили, что не дадут легитимность нелегитимному парламенту Грузии», — заявил Купрадзе.



«Конечно, мы не имеем дела с правосудием, с честным расследованием чего-либо, они просто придумали новый цирк, называют себя парламентом, эти люди приглашают нас участвовать в этом цирке, чего мы делать не собираемся», — сказал Алеко Элисашвили.



«Мы были тем народом, который боролся за то, чтобы при любой системе и любом правительстве все жертвы обрели справедливость, восстановили свое достоинство и права. Это то, что должно произойти с теми людьми, чьи права были нарушены при предыдущем правительстве. Однако то, с чем мы сталкиваемся, не является ни справедливостью, ни восстановлением чьего-либо личного достоинства или имущественных прав. Мы сталкиваемся с политическим возмездием против политического союза, который сегодня представляет собой главную оппозиционную силу [в отношении] Иванишвили», — заявила Ана Долидзе.





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