

В Грузии могут заптетить все крупные оппозиционные партии на государственном уровне

27.03.2025 21:32





Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что ведется дискуссия о том, примут ли оппозиционные партии участие в выборах местного самоуправления 2025 года, и сказал, что "они не примут участия, не смогут принять".



"Это обеспечит грузинское государство и его конституционный порядок. [...] Они будут объявлены неконституционными партиями и им будет запрещена деятельность", - сказал он.



▪️ Мдинарадзе также заявил, что мандат следственной комиссии будет распространен на период после 2012 года, чтобы её «деятельность не ограничивалась только антиконституционными действиями, совершенными до 2012 года».



▪️ По его словам, «оппозиционные партии также совершили множество антигосударственных действий после 2012 года, которые требуют юридической оценки и реагирования».



▪️ В парламенте «Грузинской мечты» в настоящий момент работает комиссия, изучающая деятельность режима 2003-2012 годов и политических фигур этого времени, возглавляемая бывшим министром культуры и юстиции Теей Цулукиани.



«Мы провели консультации с действующими членами следственной комиссии, и для того, чтобы её деятельность не ограничивалась только антиконституционными действиями до 2012 года, было принято решение расширить мандат комиссии и охватить период с 2003 года по настоящее время», — отметил Мдинарадзе.



По его словам, окончательное заключение парламентской следственной комиссии «даст «Грузинской мечте» крепкую основу для обращения в Конституционный суд с требованием признать антиконституционными как ЕНД, так и другие оппозиционные партии».



«Кроме того, мы уже инициировали законопроект, который касается признания антиконституционными наследников упомянутых партий, если суть деятельности партии, состав её руководителей или учредительные цели будут идентичны деятельности "коллективного нацдвижения"», — добавил Мдинарадзе.





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