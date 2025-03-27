

Саакашвили назвал актом предательства парламентскую комиссию по войне 2008 года

27.03.2025 21:34





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили назвал актом предательства работу парламентской следственной комиссии, пытающейся установить его ответственность за события августа 2008 года.



«Хроника предательства страны, транслируемая в прямом эфире. Обвинение собственной страны в развязывании войны, причем совершенно безосновательное, является величайшим актом гнусности и предательства, который возможно было совершить», — говорится в публикации экс-президента на его странице в Facebook.



Саакашвили считает, что с помощью этой комиссии основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «пытается отомстить по указанию России» и «искусственно спровоцировать открытие дела против военных» за то, что по делу об августовской войне Международный уголовный суд (МУС) вынес решение в пользу Грузии.



«В 2008 году партнеры предупреждали, чтобы я уехал в эмиграцию, иначе [президент России Владимир] Путин убьет меня, однако я никуда не уехал, чем спас грузинскую государственность, и я горжусь этим», — добавил он.



Экс-президент также назвал «совершенно непонятной» позицию тех, кто в нынешней ситуации остается в стороне. «Всех касается, когда речь идет об интересах Грузии», — написал он.



«Грузинская мечта» дословно повторяет тезисы Кремля, утверждая, что война России против Грузии 18 лет назад была «развязана» Саакашвили. Так в ГМ аргументируют необходимость запрета партии экс-президента — «Единого национального движения», которое не находится у власти уже почти 13 лет.



Следственная комиссия, созданная в спорном парламенте, допрашивает о войне 2008 года отставных военных и бывших правительственных чиновников. Ожидается, что после окончания работы свои выводы она представит прокуратуре.





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