

Комитет Сената США принял к рассмотрению «Megobari Act» по Грузии

27.03.2025 21:44





Работающий в Вашингтоне журналист Алекс Рауфоглу сообщает, что Комитет по международным отношениям Сената США принял двухпартийный законопроект, направленный на привлечение к ответственности чиновников из «Грузинской мечты» после нападения на грузинскую демократию и насилия против протестующих.



S.868 — «Megobari Act» только что прошел голосование в комитете без изменений



TV Pirveli сообщает, что закрытое заседание в Сенате США завершилось, «Megobari Act» был принят.



Теперь документ будет передан на рассмотрение другим комитетам.

«Грузинское правительство не уважает Конституцию», — об этом заявила одна из лидеров Комитета по международным отношениям Сената США, сенатор Джин Шахин, после обсуждения «Megobari Act» в Сенате.



Шахин пояснила, что «Megobari Act» предполагает санкции против тех, кто пытался подавить мирные демонстрации, и имеет двустороннюю поддержку.



«Мы приняли «Megobari Act», это четкое послание для грузинского народа», — сказала Шахини.

«Мы поддерживаем их усилия по сохранению демократического будущего. Правительство не уважает Конституцию, грузинские традиции, и мы надеемся, что в нашем решении народ увидит положительный сигнал, что мы поддерживаем их», — добавила сенатор.



Инициаторами Megobari Act являются 20 сенаторов, среди которых 10 республиканцев — сторонников Трампа и 10 демократов





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