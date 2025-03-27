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«Правительство Грузии не уважает Конституцию» - сенатора Шейхин
27.03.2025 22:43
«Правительство Грузии не уважает Конституцию», — заявила сенатор Джинн Шейхин, одна из руководителей Комитета по иностранным делам Сената США, после обсуждения «Акта Megobari».
Шейхин объясняет, что Закон о друзьях предусматривает санкции против людей, которые пытаются подавить мирные демонстрации, и что он также пользуется двухпартийной поддержкой.
«Мы одобрили «Акт Megobari», это четкий сигнал грузинскому народу», — сказала Шейхин.
Мы одобрили «Акт Megobari», это четкое послание грузинскому народу. Мы поддерживаем их усилия по сохранению демократического будущего.
Правительство [Грузии] не уважает Конституцию, грузинские традиции, и мы надеемся, что люди увидят в этом нашем решении позитивный сигнал о том, что мы их поддерживаем.
«Это включает санкции против людей, которые пытались подавить мирные демонстрации, и это также пользуется двухпартийной поддержкой», — сказал Шахин.
Закрытое заседание в Комитете по международным отношениям Сената США завершилось — по данным ТВ «Пирвели», был одобрен «Megobari Act». Теперь документ будет передан на рассмотрение в другие комитеты. Рассмотрение документа о санкционировании режима в сенатских комитетах, вероятно, начнется в ближайшие дни.
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