

Движение к авторитаризму вызовет четкий американский ответ - сенатор Кунс

27.03.2025 22:46





«Движение к авторитаризму вызовет четкий ответ со стороны Америки», — заявил сенатор Крис Кунс в Сенате после принятия «Megobari Act».



По словам сенатора, «грузинский народ заслуживает свободных и справедливых выборов, открытой возможности для него определить будущее своей страны».



«Я ценю двухпартийные усилия сенатора Шейхин и сенатора Риша по защите демократии в Грузии. Что продолжается посредством механизмов давления, которые я также поддерживал. Грузинский народ заслуживает свободных и справедливых выборов, открытой возможности определить будущее своей страны. Сенаторы всех партий и всех этих стран внимательно следят за развитием событий в Грузии.



Что касается правительства [Грузии], то оно должно знать, что и республиканцы, и демократы следят за каждым его шагом, направленным на давление и репрессии в отношении СМИ. «Движение к авторитаризму вызовет четкую реакцию Америки», — заявил сенатор.



Закрытое заседание в Комитете по международным отношениям Сената США завершилось — по данным ТВ «Пирвели», был одобрен «Megobari Act» по Грузии. Теперь документ будет передан на рассмотрение в другие комитеты. Рассмотрение документа о санкционировании режима в сенатских комитетах, вероятно, начнется в ближайшие дни.





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