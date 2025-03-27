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Какие процедуры должен пройти «Megobari Act» после одобрения в сенатском комитете
27.03.2025 22:51
Журналистка Ана Чхиквадзе объясняет процедуры, которые должен пройти «Megobari Act» после одобрения Комитетом по международным отношениям Сената США.
Закрытое заседание Комитета по международным отношениям Сената США завершилось — был одобрен «Megobari Act». Журналист из Грузии, проживающий в Вашингтоне, объясняет процедуры, которые должен пройти «Megobari Act» после одобрения.
Как заявила Ана Чхиквадзе в прямом эфире телеканала «Пирвели»: «Поскольку это двухпартийный акт, с ним будет легче двигаться вперед, чем с другими законами».
«Megobari Act» теперь должен быть представлен в Сенат, и объединенный Сенат должен его поддержать. Аналогичную процедуру необходимо провести и в Палате представителей, где уже должна быть принята своя версия. После этого позиции первой стороны будут обобщены, а затем состоится общее голосование, в Конгрессе США, по результатам которого документ будет направлен на подпись президенту и вступит в силу после подписания.
Поскольку это двухпартийный акт, его будет легче принять, чем другие законодательные акты.
Что касается дальнейших шагов, то посмотрим, как быстро поднимут вопрос о том, что совместное заседание Сената уже проголосовало по этой конституционной инициативе. Инициатива важна с точки зрения санкций, и не следует забывать, что акт призывает власти Грузии освободить задержанных лиц», — заявил Чхиквадзе в интервью.
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