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Какие процедуры должен пройти «Megobari Act» после одобрения в сенатском комитете


27.03.2025   22:51


Журналистка Ана Чхиквадзе объясняет процедуры, которые должен пройти «Megobari Act» после одобрения Комитетом по международным отношениям Сената США.

Закрытое заседание Комитета по международным отношениям Сената США завершилось — был одобрен «Megobari Act». Журналист из Грузии, проживающий в Вашингтоне, объясняет процедуры, которые должен пройти «Megobari Act» после одобрения.

Как заявила Ана Чхиквадзе в прямом эфире телеканала «Пирвели»: «Поскольку это двухпартийный акт, с ним будет легче двигаться вперед, чем с другими законами».

«Megobari Act» теперь должен быть представлен в Сенат, и объединенный Сенат должен его поддержать. Аналогичную процедуру необходимо провести и в Палате представителей, где уже должна быть принята своя версия. После этого позиции первой стороны будут обобщены, а затем состоится общее голосование, в Конгрессе США, по результатам которого документ будет направлен на подпись президенту и вступит в силу после подписания.

Поскольку это двухпартийный акт, его будет легче принять, чем другие законодательные акты.

Что касается дальнейших шагов, то посмотрим, как быстро поднимут вопрос о том, что совместное заседание Сената уже проголосовало по этой конституционной инициативе. Инициатива важна с точки зрения санкций, и не следует забывать, что акт призывает власти Грузии освободить задержанных лиц», — заявил Чхиквадзе в интервью.


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