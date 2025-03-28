

Папуашвили: Важно, чтобы правительства стран-членов ЕС не поддались капризам стран Балтии

28.03.2025 11:20





«Важно, чтобы правительства стран-членов Евросоюза не поддались капризам стран Балтии, разорвали этот порочный круг и вернули отношения между Грузией и Евросоюзом на правильный путь», — пишет в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, мы неоднократно слышали, что страны Балтии «поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии», однако, по-видимому, в реальном мире эти термины для них не имеют серьезного значения.



«Поездка бывшего президента Саломе Зурабишвили по постсоветским прибалтийским странам в последние дни обнажает проблемное отношение этих стран и европейской бюрократии к Грузии. Из этого можно выделить три особенно важных аспекта: отрицание национального суверенитета, подрыв легитимной власти и создание вымышленного параллельного мира. Все три аспекта напоминают внешнюю политику Советского Союза.



Во-первых, мы неоднократно слышали, что страны Балтии «поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии». Однако, по всей видимости, в реальном мире эти термины для них не имеют большого значения. Как они поддерживают суверенитет Грузии, если игнорируют право большинства грузинского народа самостоятельно выбирать свою власть? Насколько соответствует «поддержке суверенитета Грузии» признание бывшего президента «легитимным представителем Грузии», срок полномочий которого истек ещё в декабре прошлого года? Суть суверенитета не меняется в зависимости от того, кто его признает или угрожает ему. Какое значение имеет для граждан Грузии, кто вмешивается в их право выбирать собственную власть — Советский Союз или Литва?



Во-вторых, риторическое отделение власти от народа — еще один старый и проверенный метод, которым Советский Союз пользовался для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В последние месяцы мы наблюдаем попытки высокопоставленных политиков стран Балтии, пусть и безуспешные, направленные на то, чтобы противопоставить правительство Грузии грузинскому народу. Текущая поездка бывшего президента Зурабишвили в три прибалтийские страны и ее официальный прием свидетельствуют о том, что прибалтийские политики по-прежнему прибегают к старым советским методам. Они вроде бы решительно осуждают всё коммунистическое, советское и русское, но, по-видимому, ментально все еще остаются в тех же тисках, которые, как они утверждают, так хотят разрушить.



В-третьих, создание фальшивого и хаотичного виртуального мира, в котором Грузия представляется жестокой диктатурой под контролем России, завершает картину лишенной реальности политики Балтии. Эта ложь не имеет ничего общего с заботой о демократии, но продиктована очевидными геополитическими мотивами. Эстония, Латвия и Литва отчаянно пытаются усилить свою безопасность, отвлекая внимание России на другие направления. Поэтому с самого начала вторжения в Украину они призывают Грузию к открытому противостоянию с Москвой. Настойчиво требуя от Грузии, которая не является членом ЕС и НАТО, ввести двусторонние санкции против России, они надеялись на эскалацию между Грузией и Россией и, по сути, жертвовали интересами Грузии ради собственных. Другого логического объяснения их политике нет.



Кстати, если бы прибалтийцам действительно была небезразлична судьба Украины, они бы отправили свои войска на украинский фронт. Для этого им не требуется ничье разрешение.



Важно, чтобы правительства стран-членов Евросоюза не поддались капризам Прибалтийских стран, разорвали этот порочный круг и вернули отношения между Грузией и ЕС на правильный путь», — пишет Шалва Папуашвили.





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