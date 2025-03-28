

Дарчиашвили: Мы входим в новый феодализм, со всеми своими авторитарными, тоталитарными признаками

28.03.2025 12:54





Мы входим в новый феодализм, со всеми своими авторитарными, тоталитарными признаками. «Грузинской мечте» такая Грузия нужна для того, чтобы продлить свою монополию над финансами и властью, - указанное заявление в эфире телеканала «Палитраньюс» сделал профессор Госуниверситета Ильи, бывший член парламента Грузии Давид Дарчиашвили, чем прокомментировал планы «Грузинской мечты» о том, чтобы на основании заключения Временной следственной комиссии в парламенте Грузии по изучении деятельности властей «Национального движения» обратиться в Конституционный суд Грузии с требованием об объявлении «Национального движения» и «ее партий сателлитов» неконституционными.



По его же оценке, «Грузинская мечта» анонсирует, что в стране будет однопартийная система, а в этой однопартийной системе будут какие-то партии-сателлиты, которые своим росчерком создаст правящая партия.



«Это логическое продолжение того, что хотела эта партия [«Грузинская мечта»]. Для нее демократия, верховенство закона, права человека, меньшинств и оппозиции не значат ничего. Это наглое отношение к либеральной идеологии проявляется и материализуется именно в этом. Добро пожаловать вам, нам, всем в новую, абсолютно демократическую Грузию!», - отметил Дарчиашвили.





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