

Генерал Мамука Курашвили: У меня нет права не отвечать на вопросы по войне 2008 года

28.03.2025 13:40





Сегодня я пришел сюда из-за погибших, у меня ответственность перед этими людьми, от какого-то умалишенного не последовала верная оценка - у меня нет права не отвечать на вопросы по войне 2008 года, исходя из того, что ни одному умалишенному я не предоставлю такой возможности, чтобы он смог прийти в семью погибшего героя и сказать, что командующий вашего сына был недостойным человеком, и он не может дать ответы на вопросы. Я этого не допущу! – указанное заявление на заседании Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности властей «Национального движения» сделал генерал Мамука Курашвили.



«Госпожа Тея, Вы провели без сна не одну ночь, Вы знаете Гаагский трибунал, как и все уважаемые приглашенные гости. Я отличаюсь тем, что я допрошен и в Гааге, я прохожу свидетелем. По многим вопросам я ограничен в ответах, я не смогу на них ответить в связи с тем, что подписал неразглашение. Я дал много показаний в рамках различных комиссий, я был допрошен, в том числе есть стенограммы. Спустя 17 лет я готов ответить на все вопросы. В тот короткий период, в который произошла война, я лучше помнил детали, то есть, я хочу сказать, что согласен со всеми своими предыдущими словами. Вы можете обнародовать и показать те мои показания. Что касается период с 2007 года и до него, я готов ответить по всем деталям»,- пояснил Мамука Курашвили.



На вопрос председателя комиссии Теи Цулукиани о том, что, когда после своего увольнения из вооруженных сил Грузии, в 2007 году он вновь вернулся в вооруженные силы, не было ли какого-либо сигнала, намека военного значения или политического факта, либо информации, известной ему, которая бы дала повод задуматься, что ситуация на оккупированных территориях может обостриться таким образом, чтобы перерасти в войну, генерал ответил, что «нет», а также пояснил, что он пришел на заседание этой комиссии не для того, чтобы давать оценки.





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