

Вашадзе: «Грузинская мечта» – это непризнанная узкая группировка, находящаяся в изоляции

28.03.2025 13:42





Они хотят ввести Грузию в изоляцию. Хочу обратиться к этим несчастным: давайте, упраздняйте нас, вы же крутые? Сегодня же упраздняйте! Что вы можете? – Вы уже упразднены международным правом, - указанное заявление на брифинге сделал лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.



По его словам, "«Грузинская мечта»" – это непризнанная узкая группировка, находящаяся в изоляции как внутри страны, так и за ее пределами.



"Вчера комитет по иностранным делам США утвердил важнейший "Мегобари Акт". Это очень четко показывает, перед какой реальностью мы стоим сегодня. "Акт Мегобари", с одной стороны, говорит, что должен помочь грузинскому народу в привлечении инвестиций, развитии экономики, визовой либерализации, нам предоставляется возможность безвизового сообщения, поддержка в отношении торговли, а, с другой стороны, он говорит о том, что те силы, которые пренебрегают суверенитетом Грузии, подавляют грузинский народ, борющийся за свою свободу, в отношении них будут применены меры в отношении санкций, а также по иным конкретным направлениям.



Акт определяет, что, с одной стороны, это изоляция, тупик "Грузинской мечты", фактическое пренебрежение суверенитетом, а, с другой стороны, огромная возможность получить безопасность от Евросоюза вместе с США. Акт определяет, что такой беззащитной, как сегодня, в условиях "Грузинской мечты", Грузия не была еще никогда", - отметил Вашадзе.





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