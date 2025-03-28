

Акубардия: Желание Иванишвили - иметь одну партию, как в советском прошлом

28.03.2025 14:03





«Не новость, что это — желание Бидзины Иванишвили из знакомого прошлого, чтобы, как в советский период, существовала только одна партия», — заявила член партии «Гахария — За Грузию» Теона Акубардия.



По её словам, будет оказано сопротивление, чтобы Грузия не вернулась в советское прошлое.



«Не новость — что это было желанием Бидзины Иванишвили, которое, конечно же, навеяно знакомым прошлым, когда в советский период существовала только одна партия. Но почему именно вчера? Это связано с активизацией акта MEGOBARI и разрушением ожиданий, которые изначально связывались с сакральной датой 20 января — в контексте налаживания отношений с администрацией Трампа, — или в более поздний период. Это своего рода реакция на акт MEGOBARI, однако тот факт, что господина Иванишвили привлекает советское прошлое, где страной правила одна партия, — это точно не новость. Посмотрим, конечно, хватит ли у них на это сил. Мы же точно будем сопротивляться, чтобы Грузия не вернулась в то советское прошлое, куда Иванишвили хочет её вернуть», — заявила Теона Акубардия.



Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе 27 марта заявил, что «заключение следственной комиссии даст нам твёрдое основание обратиться в Конституционный суд с требованием признать неконституционными «Единое национальное движение» и его сателлитов».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





