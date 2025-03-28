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В прокуратуру вызваны офис-менеджер и юрист партии «Сильная Грузия»
28.03.2025 14:40
В прокуратуру вызван офис-менеджер и юрист партии «Сильная Грузия» Торнике Арткмеладзе. В прокуратуру, которая все свои действия и решения определяет в связи с политической целесообразностью, - являться мы не намерены – хотя мы готовы в любое время в зале суда предстать перед судьей-магистрантом, - указанное заявление сделал член коалиции «Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.
По его словам, они представят западным партнерам информацию о давлении всех типов, которые оказывается на членов коалиции.
«Русский режим Иванишвили продолжает борьбу против своего главного оппонента - «Сильной Грузии». После вызова в прокуратуру наших лидеров – Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, что служит интересам только одного человека – Бидзины Иванишвили, сейчас в прокуратуру вызывают сотрудников нашего офиса и членов коалиции.
Это борьба граждан Грузии, а также борьба «Сильной Грузии», где нашу партию режим преследует как главного своего оппонента», - заявил Купрадзе.
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