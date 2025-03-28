

Барамидзе властям: Не думайте, что оскорбление народа, измена национальным интересам Грузии сойдут вам с рук

28.03.2025 15:18





"Национальное движение» – это не юридический документ, который вот так легко можно уничтожить. "Национальное движение» – это люди, которые объединены вокруг идеи единого, сильного, грузинского, то есть европейского государства,- указанное заявление сделал политический секретарь партии "Единства – Национального движения» Георгий Барамидзе, чем прокомментировал анонсируемое "Грузинской мечтой" обращение в Конституционный суд с иском об объявлении самой партии и ее преемников - неконституционными.



По его словам, пусть "Грузинская мечта" не думает, что измена национальным интересам Грузии сойдет ей с рук.



"Хочу несколькими словами отреагировать на комиссию, созданную нелегитимным парламентом, целью которой является уничтожение "Национального движения». Хочу сказать этому предательскому режиму, что "Национальное движение» – это не юридический документ, который вот так легко можно уничтожить. "Национальное движение» – это люди, которые объединены вокруг идеи единого, сильного, грузинского, то есть европейского государства. Это членство в Евросоюзе и НАТО. "Национальное движение» – это идея, а не какой-то документ, сколько бы вы не ходили кругами, уничтожить ее вам не удастся! – Не думайте, что оскорбление народа, измена национальным интересам Грузии сойдут вам с рук», - заявил Барамидзе.





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