

Прокуратура начала расследование в отношении Ираклия Окруашвили

28.03.2025 15:49





Прокуратура начала расследование в отношении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Мотивом стало обращение Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности властей «Национального движения».



После отказа Ираклия Окруашвили явиться по повестке на заседание комиссии, для дальнейшего реагирования комиссия обратилась в прокуратуру.



Также на основании обращения комиссии прокуратура начала следствие в отношении лидеров коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые также отказались являться на ее заседание.



Неявка на заседание комиссии является преступным деянием, ответственность за которую предусмотрена в виде штрафа или 1 года лишения свободы.





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