

Вашадзе связал планы запрета партии Саакашвили в Грузии с рассмотрением MEGOBARI Act

28.03.2025 17:34





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе связывает заявление «Грузинской мечты» о планах запрета нескольких оппозиционных партий с рассмотрением MEGOBARI Act в США.



Законопроект, инициированный в ответ на упадок демократии в Грузии, в четверг поддержал Комитет Сената по международным делам. Спустя пару часов в ГМ сообщили, что будут добиваться признания неконституционным «Единого национального движения» и его «партий-сателлитов».



Под эту формулировку потенциально попадает, например, Вашадзе – единомышленник Михаила Саакашвили, участвующий в выборах в коалиции с ЕНД. В этом лагере MEGOBARI Act поддерживают. Вашадзе указывает, что эта инициатива помогла бы наладить отношения с ЕС и США уже после отстранения ГМ от власти.



«В MEGOBARI Act с одной стороны говорится о том, что грузинскому народу нужно помочь в привлечении инвестиций, развитии экономики, в либерализации визового режима, то есть нам предоставляется возможность ездить без визы в США, в укреплении обороны и поддержке торговли, а с другой стороны, говорится о том, что к тем силам, которые посягают на суверенитет Грузии, притесняют борющийся за свободу народ, будут применены очень четкие меры — санкции. «В MEGOBARI Act очень четко определено, что, с одной стороны, есть изоляция «Грузинской мечты», тупик и ущемление суверенитета Грузии, а с другой стороны, есть большая возможность обрести защищенность вместе с Евросоюзом и США», — заявил Вашадзе.



«Почему они поспешили с заявлением? Чтобы мы не говорили о MEGOBARI Act, о том, сколько у нас возможностей, и о том, как они нас изолируют, оставляя беззащитными перед лицом врага», — добавил он.



«Грузинская мечта» планирует направить в Конституционный суд заключение парламентской комиссии, которую собрали для изучения «преступлений режима» Михаила Саакашвили в период нахождения его партии у власти в 2003-2012 годах.



Одновременно «Грузинская мечта» готовит законопроект, который объявит неконституционными и «партии-правопреемницы» ЕНД.



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