

Саакашвили: предатели передали русским список военных, участвовавших в войне 2008 года

28.03.2025 17:41





Третий президент Грузии комментирует процессы, начатые временной следственной комиссией по расследованию деятельности «Единого национального движения». В социальной сети Facebook Михаил Саакашвили написал:



«Эти предатели, которые утверждают, что уважают грузинскую армию, разве они не передали русским список военных, участвовавших в войне 2008 года?



И дали им возможность уничтожить наших героев в разных странах».



Напомним, что 28 марта в парламенте Грузии возобновилось заседание временной следственной комиссии, на которое был приглашен генерал Мамука Курашвили, члены комиссии обратились к нему с вопросами касательно войны 2008 года.



Отметим, в состав временной следственной комиссии по оценке правления «Нацдвижения» в 2003-2012 годах вошли 10 депутатов.



От фракции «Грузинская мечта» — Тея Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури и Паата Салия.



От парламентской оппозиции — партии, лояльные к «Мечте», — в комиссию вошли члены «Силы народа» Созар Субари и Гурам Мачарашвили, а также Илия Инджия от «Европейских социалистов» — партия, созданная в парламенте недавно.



Вакантными в комиссии остаются два места — они предназначены для членов партии «Гахария за Грузию», которая не отказалась от депутатских мандатов в отличие от коалиций «Единство», «За перемены» и «Сильная Грузия».



Напомним, парламент Грузии, который не признают оппозиция, гражданское общество и часть грузинского общества, создал временную следственную комиссию по действиям властей в 2003-12 годы с целью оценки правления команды Михаила Саакашвили — партии «Единое национальное движение» (ЕНД). За ее создание проголосовало 83 депутата. Срок работы комиссии — 3 месяца, но, по информации «Грузинской мечты», комиссия проработает в общей сложности полгода.



Источник: SOVA

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