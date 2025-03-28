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Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Эстонии
28.03.2025 17:55
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Таллин встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Незадолго до этого она опубликовала твит, в котором написала, что визит в страны Балтии продолжается в Эстонии, неизменно поддерживающей Грузию:
«Эстония стоит вместе с нами на нашем европейском пути и поддерживает призыв грузинского народа к новым, свободным и справедливым выборам».
Зурабишвили также провела переговоры со спикером Рийгикогу (эстонского парламента) Лаури Хуссаром, «который решительно подтвердил свою поддержку Грузии и грузинского народа в нашем неуклонном стремлении к демократическим выборам». Пятый президент поблагодарила его «за личную поддержку».
В столице Эстонии Саломе Зурабишвили также провела встречу с представителями Международного центра обороны и безопасности в Таллинне.
«Мы обсудили политический кризис в Грузии, продолжающиеся протесты и пути их преодоления. Мы благодарны им за неизменную поддержку европейского пути Грузии», - заявила политик по итогам встречи.
Ранее в рамках балтийского турне Саломе Зурабишвили также провела переговоры в Вильнюсе и Риге, где также встретилась с президентами двух стран и спикерами парламентов.
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