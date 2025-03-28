

Американка Кимберли Лоу, любимица «Грузинской мечты», рассказала россиянам о плохом Западе

28.03.2025 18:02





Американка Кимберли Лоу, любимица «Грузинской мечты», представляющаяся как спецпосланник США в Европе и доверенное лицо Трампа, в интервью российскому изданию рассказала о плохом Западе, который оказывает давление на Грузию.



На фоне поддержки комитетом Сената США по иностранным делам двухпартийного законопроекта MEGOBARI Act, Лоу «раскрыла детали закулисной игры Запада против России и ее союзников».



Американка поговорила с агентством «Собкор», которое прямо называет ее специальным посланником США в Европе (хотя это не так), а также «голосом Вашингтона».



Издание утверждает, что Кимберли Лоу имеет «доступ к закрытым политическим кругам Вашингтона». В интервью она рассказала, что западные структуры годами вливают миллионы долларов в дестабилизацию региона.



«Через USAID и НКО поступали огромные средства на разжигание конфликтов вокруг России – особенно на Украине, в Молдове и Грузии».



Она также раскритиковала ЕС:



«В Европе – острый дефицит критического мышления. Люди слепо верят пропаганде, не понимая, что Грузия экономически зависит от России, а Абхазия хочет быть с Москвой, а не с Тбилиси».



По ее словам, в Грузии (как и в России), сегодня «ощущается свобода». Но молодежь легко поддается влиянию пропагандистской машины, «которая твердит, что Россия – это плохо».



Кимберли Лоу также заявила, что грузинская оппозиция, поддерживаемая Западом, сознательно разрушает отношения с Москвой, хотя это вредит самой Грузии.



По словам Лоу, ее особенно беспокоит, что «оппозиция нынешнему правительству Грузии делает все возможное, чтобы разрушить отношения с Западом».





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