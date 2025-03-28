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Американка Кимберли Лоу, любимица «Грузинской мечты», рассказала россиянам о плохом Западе
28.03.2025 18:02
Американка Кимберли Лоу, любимица «Грузинской мечты», представляющаяся как спецпосланник США в Европе и доверенное лицо Трампа, в интервью российскому изданию рассказала о плохом Западе, который оказывает давление на Грузию.
На фоне поддержки комитетом Сената США по иностранным делам двухпартийного законопроекта MEGOBARI Act, Лоу «раскрыла детали закулисной игры Запада против России и ее союзников».
Американка поговорила с агентством «Собкор», которое прямо называет ее специальным посланником США в Европе (хотя это не так), а также «голосом Вашингтона».
Издание утверждает, что Кимберли Лоу имеет «доступ к закрытым политическим кругам Вашингтона». В интервью она рассказала, что западные структуры годами вливают миллионы долларов в дестабилизацию региона.
«Через USAID и НКО поступали огромные средства на разжигание конфликтов вокруг России – особенно на Украине, в Молдове и Грузии».
Она также раскритиковала ЕС:
«В Европе – острый дефицит критического мышления. Люди слепо верят пропаганде, не понимая, что Грузия экономически зависит от России, а Абхазия хочет быть с Москвой, а не с Тбилиси».
По ее словам, в Грузии (как и в России), сегодня «ощущается свобода». Но молодежь легко поддается влиянию пропагандистской машины, «которая твердит, что Россия – это плохо».
Кимберли Лоу также заявила, что грузинская оппозиция, поддерживаемая Западом, сознательно разрушает отношения с Москвой, хотя это вредит самой Грузии.
По словам Лоу, ее особенно беспокоит, что «оппозиция нынешнему правительству Грузии делает все возможное, чтобы разрушить отношения с Западом».
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