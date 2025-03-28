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Глава МВД Грузии встретился с Послом Италии Массимилиано Д'Антуоно
28.03.2025 18:08
Вице-премьер-министр, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики Массимилиано Д’Антуоно. Об этом сообщает министерство внутренних дел.
По данным министерства, в ходе встречи стороны подчеркнули важность тесного двустороннего сотрудничества между Грузией и Итальянской Республикой.
«В ходе беседы также обсуждались плодотворные отношения, существующие в правоохранительной сфере, в том числе эффективное использование механизмов, которые
Осуществляется на основе общих интересов. Участники встречи также обсудили дальнейшие перспективы, которые будут способствовать дальнейшему углублению и расширению сотрудничества правоохранительных органов двух стран по различным направлениям.
В завершение встречи Вахтанг Гомелаури поблагодарил Массимилиано Д’Антуоно за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и вклад в укрепление дружественных отношений между двумя странами», — говорится в сообщении МВД.
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