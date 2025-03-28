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Пресс-спикер Еврокомиссии: Акт «Megobari» Сената США показывает, что мир обращает внимание ситуацию в Грузии


28.03.2025   18:13


Пресс-спикер Европейской комиссии об «Акте Мегобари» – Мы видели акт Сената США, он в очередной раз показывает, что мир обращает внимание на то, что происходит в Грузии

Мы видели акт Сената. Мы уделяем внимание этому вопросу. Это в очередной раз показывает, что мир обращает внимание на то, что происходит в Грузии, - указанное заявление в ответ на вопрос специального корреспондента агентства «Интерпрессньюс» в Брюсселе сделала пресс-спикер Европейской комиссии Анита Хиппер.

По ее словам, позиция Евросоюза в отношении Грузии после октябрьских парламентских выборов остается неизменной.

«Наша позиция является очень четкой, как об этом заявил наш верховный представитель [Кая Каллас]. В прошлом году мы увидели парламентские выборы в Грузии, и там же у нас серьезный откат от демократии, серьезные репрессии против мирного населения, аресты журналистов и невиновных участников протеста.

Мы тут же заявили о своей позиции как с точки зрения сокращения и прекращения наших политических контактов, а также прекращении прямой помощи правительству и переадресации ее НПО», - заявила Хиппер.


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