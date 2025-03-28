

iFact: в 2013 году Грузия упустила возможность усилить противовоздушную оборону

28.03.2025 18:41





Объединение журналистов-расследователей iFact рассказывает о системе ПВО, получить которую могла Грузия. В феврале 2025 года бывший министр обороны Ираклий Аласания заявил, что правительство Грузии упустило возможность в 2013 году и не закупило систему ПВО у Франции [Систему SAMP/T с ракетой Aster-30].



«Меня убедили, что они дают нам эту систему в кредит и что нам придется платить через 7 лет. Если бы мы начали в 2013 году, к 2021 году небо Грузии, вся наша критическая инфраструктура были бы защищены… Когда воздух защищен, конечно, это также дает вашей армии большой стимул защищать свою собственную страну. Поэтому это была непростительная ошибка», — сказал Ираклий Аласания в интервью «Радио Свобода» 20 февраля.



Систему ПВО SAMP/T производит европейская компания MBDA. Это законченное устройство, так называемая батарея, которая собирается в полевых условиях, в одном определенном месте. Эта система включает в себя как радары, так и ракеты. Радар должен обнаружить и отследить вражеский объект, а ракета должна непосредственно его уничтожить.



Официально эта система действует на средних и дальних дистанциях, то есть может нейтрализовать движущиеся объекты на максимальном расстоянии 150 километров и на высоте 20 километров. К таким объектам относятся «дрон-камикадзе», разведывательный беспилотник, крылатая ракета, самолет, вертолет и баллистическая ракета.



Скорость Aster-30 составляет 5500 км/ч. Это означает, что, например, если вражеский самолет находится на расстоянии 5 километров, ракета достигнет его за 1-2 секунды, говорится в статье.



Как объясняют специалисты по обороне и военные аналитики, отказ от Aster-30 означает отказ от возможности лучше защитить Грузию.



«Aster в основном используется против баллистических ракет, нам сейчас совершенно нечем их «перехватывать», например, против ракет типа «Искандер». Если бы речь шла только об одной батарее [Aster], она бы не смогла защитить всю критическую инфраструктуру, а вот Тбилиси, аэропорт и территорию Вазиани смогла бы. Если бы эта система была развернута около Тбилиси, она бы полностью защитила нас от самолетов и крылатых ракет. А от баллистических ракет она бы защитила не только Тбилиси, но и какой-то близлежащий регион», — пояснил аналитик, исполнительный директор Центра гражданско-военных отношений Ираклий Леквинадзе.



Сегодня же небо Грузии «более уязвимо чем в 2008 году», продолжает эксперт:



«У русских тогда даже не было беспилотников. Представьте, если бы они использовали против нас ударные беспилотники «Байрахтары» и «Орионы», у нас не было бы ничего, чтобы их сбить», — сказал Леквинадзе.



Источник: SOVA

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