

У парламента Грузии задержаны две участницы протеста

28.03.2025 20:05





«Анцухелидзе бессмертен» — именно такой плакат держала активистка Тамар Куратишвили стоя на тротуаре возле здания парламента в Тбилиси 28 марта, в тот момент когда ее задержали сотрудники полиции.



Момент ареста отчетливо виден в прямой трансляции Netgazeti.



На видеозаписи также запечатлено задержание еще одной женщины — Лилу Шавелашвили.



По предварительной информации, обе были задержаны по обвинению в неповиновении полиции. Издание «Batumelebi» уточняет информацию.



Сегодня, 28 марта, комиссия, созданная нелегитимным парламентом «Грузинской мечты», допросила генералов, участников августовской войны. Так, Теа Цулукиани спросила генерала Мамуку Курашвили: «Какова была цель открытия огня по Цхинвали?».



Гаагский суд уже вынес решение по августовской войне, признав Россию виновной. Несмотря на это, «Грузинская мечта» все еще пытается поднять тему войны.



Допрос генералов и то, как в какой форме задавала вопросы Цулукиани, вызвали общественный протест. Недовольные граждане заявили, что такая постановка вопросов наносит ущерб государственным интересам Грузии.



Протестующие собрались перед зданием парламента и выразили протест против этого процесса, обвинив членов комиссии в работе на Кремль, из толпы доносились выкрики: «милиция», «рабы».



«Почему упоминание Анцухелидзе, как национального героя, вас так злит? У вас же есть дети?», — спросил у полицейских один из граждан.



Полиция перекрыла улицу и не позволяла людям приближаться к зданию парламента.



Справка: Старший сержант 41 батальона IV пехотной бригады ВС Грузии Георгий Анцухелидзе попал в плен в Цхинвали, где его подвергли пыткам и расстреляли — причем все это снимали на видео, которое позже появилось в интернете. Анцухелидзе посмертно присвоено звание Национального героя, он награжден орденом Вахтанга Горгасали первой степени — высшей воинской наградой. У него осталась семья – супруга и двое детей.





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