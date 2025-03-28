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Демократы и республиканцы в Сенате США обещают совместно продвигать MEGOBARI Act
28.03.2025 20:54
В Сенате США заявили о готовности демократов и республиканцев работать над продвижением законопроекта MEGOBARI Act, инициированного в ответ на упадок демократии в Грузии.
«MEGOBARI Act направлен на содействие стабильности в Грузии и более широком регионе Восточной Европы… Мы полны решимости работать вместе над продвижением этих инициатив и других эффективных законопроектов в ходе нашей деятельности», — сказано в совместно заявлении сенаторов Джима Риша (республиканец от Ойдахо) и Джин Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира).
Риш является председателем сенатского Комитета по иностранным делам, Шахин его старейшим членом. Оба уже много лет занимаются вопросами Грузии.
Накануне комитет провел первое за 11 месяцев заседание, в ходе которого был одобрен MEGOBARI Act, представленный Шахин и Ришем.
MEGOBARI Act предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства. Одновременно в документе говорится о либерализации визового режима между США и Грузией, расширении экономического сотрудничества и широком пакете поддержки безопасности, если в Тбилиси решат вернуться на путь демократии и откажутся от антизападной риторики.
Автором законопроекта является конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Впервые он инициировал ее одновременно с принятием в Грузии закона об иноагентах в мае 2024 года.
В правящей «Грузинской мечте» отношение к MEGOBARI Act резко негативное. Там называли его «враждебным», всех сторонников законопроекта внутри страны записывали в предатели, а американских авторов и ко-спонсоров причислили к «глубинному государству».
В оппозиции напротив считают, что законопроект поможет Грузии не только восстановить, но и вывести на новый уровень ныне приостановленной стратегическое партнерство с США.
Согласно процедурам, после обсуждений в сенатских комитетах законопроект будет передан на голосование всего состава верхней палаты Конгресса. Если Сенат его одобрит, законопроект вернется в Палату представителей для окончательного утверждения. Для того чтобы стать законом, он должен пройти через обе палаты и получить подпись президента США.
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