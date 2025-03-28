

На митинге возле парламента были арестованы несколько человек, в том числе Элене Хоштария

28.03.2025 21:33





На митинге возле здания парламента были арестованы несколько человек. Среди задержанных — лидер Дроа Элене Хоштария, которая, по данным МВД, была задержана в административном порядке.



Протестующие попытались перекрыть дорогу, однако мобилизованная на месте полиция помешала им сделать это.



Ранее сотрудники правоохранительных органов административно задержали двух человек на митинге возле здания парламента.



Акция протеста возле парламента началась в то время, когда в законодательном органе проходило заседание парламентской следственной комиссии. Как заявили участники протеста, парламентская следственная комиссия судит грузинскую армию, и они не могут с этим смириться.



Для справки, в парламенте Грузии проходит заседание «Временной следственной комиссии по расследованию деятельности режима и его политических деятелей в 2003-2012 годах». Председателем комиссии является Теа Цулукиани, член партии «Грузинская мечта». На сегодняшнем заседании Следственной комиссии были допрошены Мамука Курашвили, занимавший должность начальника Штаба миротворческих операций Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии в 2008 году, и Гога Хаиндрава, занимавший пост государственного министра в 2004-2006 годах. Сегодня также был допрошен первый вице-спикер парламента Гия Вольский, занимавший в 2004-2006 годах должность заместителя государственного министра Грузии.





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