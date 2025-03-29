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Представитель «Сильной Грузии»: Власти ставят бездарные зрелища, направленные против страны
29.03.2025 13:27
Якобы следственная комиссия – злой политический цирк. Сначала сами себя они провозгласили парламентом, сейчас же этот парламент создал нечто и провозгласил следственной комиссией. Это обычные действия, направленные против страны, - указанное заявление в суде в беседе с журналистами сделал член «Сильной Грузии» Леван Самушия.
Самушия говорил и об опросе юриста и офис-менеджера «Сильной Грузии», который проходит в эти минуты в присутствии судьи-магистра.
«Что касается сегодняшней ситуации, это продолжение этого цирка, очередная серия. Почему вызывают сотрудников нашей партии, юриста, непонятно, так они пытаются запугать людей. Никто и ничего не боится. Все обо всем открыто заявили. Мамука Хазарадзе открыто зафиксировал свою позицию о том, что не собирается принимать участие в этом злом политическом цирке, называемом т. н. следственной комиссией. В любое время, в любом формате, пусть даже в этих управляемых судебных условиях, члены партии готовы дать ответы на любые вопросы», - заявил Леван Самушия и отметил, что власти »ставят бездарные зрелища, направленные против страны.
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