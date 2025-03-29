

Элене Хоштария рассказала о полицейском произволе в ИВС

29.03.2025 15:44





По заявлению члена «Коалиции за перемены» Элене Хоштария, , которая вчера в административном порядке была задержана на акции протеста у здания парламента Грузии, что в Дигомском главном управлении сотрудники правоохранительных органов раздели догола.



Как пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук Хоштария, до этого ей нанесли физическое оскорбление в отделении полиции на улице Рамишвили.



«Я всегда стесняюсь навязывать общественности свои личные эмоции или происшествия. Особенно, когда жертвами режима и пыток является столько молодежи.



Вместе с тем, на этот раз я решила поделиться с преступлением, которое было совершено во время моего задержания, только лишь потому, что, если таким образом они обращались со мной, еще хуже они могут обращаться со многими людьми. Это не новость, и здесь нет ничего удивительного, хотя, в таких случаях, говорить об этом публично, быть солидарными и защищать друг друга – это орудие борьбы.



Короче говоря, после задержания, в отделении полиции (на улице Рамишвили), сотрудники полиции Нино Чхартишвили и Давид Болоташвили, после того, как я отказалась сотрудничать, надели на меня наручники за спиной. Затем они же нанесли мне повреждения ударами по челюсти и зубам.



Еще более оскорбительный эпизод произошел в Дигоми, в изоляторе временного содержания, где против моей воли, при помощи бригады, вызванной полицией, меня вновь сковали за спиной наручника. Меня держали сотрудники полиции (Нино Чхартишвили, Саломе Лашхия и еще один сотрудник), они боролись со мной и полностью оголили. Это практика принудительного раздевания догола попирает достоинство человека и отвратительным русским методом физического насилия. Благодарю всех за поддержку!», - пишет Хоштария.





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