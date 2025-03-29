

МВД Грузии: Процедуры в отношении Элене Хоштария были проведены в полном соответствии с законом

29.03.2025 18:34





Министерство внутренних дел отреагировало на обвинения в адрес сотрудников МВД, высказанные в сообщении на странице в Facebook одного из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.



В МВД поясняют, что Элене Хоштария была задержана 28 марта во время акции протеста возле здания парламента за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях.



«При прохождении процедур Элене Хоштария нарушила правила внутреннего распорядка изолятора, а именно отказалась в полном объеме проходить предусмотренные законом процедуры и вела себя агрессивно. Несмотря на неоднократные призывы и юридические разъяснения со стороны сотрудников изолятора, она по-прежнему отказывалась от проверки. Исходя из норм безопасности, в отношении задержанной были проведены необходимые процедуры перед помещением в изолятор временного задержания в полном соответствии с законодательством. Хотим уточнить, что в ходе освидетельствования у задержанной обнаружено предположительно запрещенное вещество, по поводу чего назначена соответствующая экспертиза. Процедуры по размещению в изоляторе фиксировались на камерах видеонаблюдения изолятора. В случае заинтересованности, в установленном законом порядке и с согласия задержанной, соответствующие органы и правозащитники имеют возможность ознакомиться с имеющимися записями. Кроме того, после помещения в изолятор временного задержания Элене Хоштария отказалась от встречи с представителем Аппарата Народного защитника», — говорится в сообщении МВД.



По заявлению члена «Коалиции за перемены» Элене Хоштария, , которая вчера в административном порядке была задержана на акции протеста у здания парламента Грузии, что в Дигомском главном управлении сотрудники правоохранительных органов раздели догола.



Как пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук Хоштария, до этого ей нанесли физическое оскорбление в отделении полиции на улице Рамишвили.







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