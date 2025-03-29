

Элене Хоштария вышла из изолятора спустя сутки после задержания

29.03.2025 22:55





Основательницу оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария вышла из изолятора спустя сутки после задержания. Об этом сообщили в пресс-службе партии.



28 марта Хоштария задержали в административном порядке на протестной акции у парламента Грузии. Ей вменяется мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. Суд по делу состоится в ближайшие дни.



Хоштария сообщила, что после задержания подверглась насилию и уничижительному обращению со стороны полиции. На оппозиционерку надели наручники и силой раздели догола. Более того, у нее отобрали антигистаминные препараты, а когда из-за повышенного давления у Хоштария началась рвота, ей не позволили выйти в туалет.



В МВД Грузии объяснили это тем, что задержанная проявляла агрессию, и отказалась следовать процедурам, когда во время обыска у нее нашли «предположительно запрещенное вещество». Изъятые препараты отправили на экспертизу, о результатах в ведомстве еще не докладывали.





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