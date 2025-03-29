|
|
|
Элене Хоштария вышла из изолятора спустя сутки после задержания
29.03.2025 22:55
Основательницу оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария вышла из изолятора спустя сутки после задержания. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
28 марта Хоштария задержали в административном порядке на протестной акции у парламента Грузии. Ей вменяется мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. Суд по делу состоится в ближайшие дни.
Хоштария сообщила, что после задержания подверглась насилию и уничижительному обращению со стороны полиции. На оппозиционерку надели наручники и силой раздели догола. Более того, у нее отобрали антигистаминные препараты, а когда из-за повышенного давления у Хоштария началась рвота, ей не позволили выйти в туалет.
В МВД Грузии объяснили это тем, что задержанная проявляла агрессию, и отказалась следовать процедурам, когда во время обыска у нее нашли «предположительно запрещенное вещество». Изъятые препараты отправили на экспертизу, о результатах в ведомстве еще не докладывали.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна